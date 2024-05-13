О дефиците каких витаминов говорит зуд кожи головы

Зуд и шелушение кожи головы могут быть следствием дефицита определенных витаминов, прежде всего групп А и В. Об этом британскому изданию Daily Mail сообщила диетолог Сара Брюер.

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«Волосы не являются жизненно важной частью организма, поэтому он заботится о них в последнюю очередь», – заявила врач.

Здоровье кожи головы оказывает влияние на состояние самих волос. Зуд кожи головы может быть вызван дефицитом жирных кислот, витаминов А, В2, В3 и В6, а также витамина С, биотина, йода, марганца, селена и цинка.

Причиной шелушения кожи головы может оказаться стресс, аллергия на шампунь или другие уходовые средства. Кроме того, зуд могут провоцировать кожные заболевания, например, экзема и псориаз.

Диетолог посоветовала включить в рацион жирную рыбу, орехи, семена и продукты, богатые витаминами А, В и С. Это могут быть желтые и оранжевые фрукты, брокколи, зелень, ягоды.

А вот потребление обработанных продуктов и маргарина следует сократить. Кроме того, на несколько недель можно отказаться от молока, поскольку у некоторых людей оно может вызывать воспаления.

Напомним, ранее врач назвала продукты, которые приводят к преждевременному старению. Наибольший урон здоровью наносят переработанные продукты.