Более половины москвичей обращаются к врачу лишь при наличии серьезных проблем

Жители столицы часто затягивают поход в медицинское учреждение. Большинство москвичей (52%) признались, что идут в больницу только в случае возникновения серьезных проблем со здоровьем. Зачастую люди избегают приемов у врача из-за страха перед медработниками (26%). Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ООО СК «Росгосстрах Жизнь».

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Однако 43% жителей Москвы идут в больницу при первых признаках недомогания. Остальные начинают затягивать визит в медучреждение – 13,5% идут в больницу, если симптомы болезни сохраняются продолжительное время. До острой боли дотягивают 12,5%. Только 5% москвичей проходят регулярные профилактические осмотры. На откладывание визита в больницу влияют несколько факторов – многие (41%) не знают, к какому именно врачу обратиться. Также у четверти москвичей (19,5%) нет времени на поход к медикам, а 14% страдают ятрофобией – боязнью обнаружить серьезное заболевание.

В основном, москвичи обращаются за медпомощью к стоматологам (24%), гастроэнтерологам (21%) и терапевтам (16,5%). Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин отметил, что многие россияне проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь появления серьезных проблем со здоровьем. За первый квартал этого года клиенты ВТБ потратили на свое здоровье 34 млрд рублей. Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова рекомендует регулярно проходить диспансеризацию, а также генетические тесты для выявления факторов риска.