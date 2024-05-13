Мясников назвал три вещи, которые сокращают жизнь

Александр Мясников заявил НСН, что диспансеризация не поможет увеличить продолжительность жизни россиян, если они не откажутся от алкоголя и вредной еды. Диспансеризация не поможет увеличить продолжительность жизни россиян, если граждане не начнут правильно питаться и не откажутся от курения и алкоголя, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составила 61,4 года. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла на 1,5 года. Она также добавила, что расширение охвата населения диспансеризацией позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни на пять лет.

«Под здоровой жизнью подразумевается активная жизнь, когда человек работает, ходит, он активен – не на инвалидности, не погряз в хронических болячках, депрессии, у него есть работа, он активен в семье и так далее. На продолжительность жизни сегодня влияет не медицина и не диспансеризация, хоть это и крайне важно. Есть три вещи, которые сокращают жизнь: физическая неактивность, неправильное питание, то есть, вся пищевая промышленность, так как сегодня мы просто едим яд – трансжиры, сахара, соль. А третье – это вредные привычки, включая курение и алкоголь. Отсюда эпидемия ожирения и то, что связано с этим – диабет, онкология, инфаркты, инсульты. Это три убийцы. Диспансеризация – это важно, но если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать», - предупредил он.

Мужчины живут меньше женщин, так как реже обращаются к врачам, не выплескивают стресс наружу, запивая его алкоголем, а также больше нуждаются в самореализации на работе, заявил ранее врач-невролог Александр Комаров «Радиоточке НСН».