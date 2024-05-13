К чему может привести промедление с лечением зубов

Если вовремя не лечить зубы, могут возникнуть осложнения и заболевания, которые могут привести к смерти, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова. По ее словам, опасным является любой воспалительный процесс в полости рта, в том числе, кариес.

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Допустим, после кариеса у нас вовлекается в воспаление нерв зуба, возникают пульпиты периодонтиты. Везде, где у пациента есть очаги хронической инфекции, есть бактерии, которые попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки, — объяснила медик.

Стоматолог отметила, что бактерии могут оседать в почках, вызывая тем самым пиелонефрит, и на клапанах сердца, что может стать причиной миокардитов. Эти заболевания могут привести к гибели человека. Также из-за невылеченного кариеса может развиться пульпит, то есть, воспаление нерва.

Пульпит может перейти в периодонтит, то есть, воспаление будет уже внутри кости, добавила Мелехова. Если вовремя не купировать этот процесс, то есть риск возникновения гнойного очага, что может привести к развитию флегмоны и медиастиниту, заключила стоматолог.

Ранее стоматолог Юрий Калинин рассказал, что, если вовремя не заменить старую зубную коронку, она может привести к кариесу корня. По его словам, фактический срок службы коронок зависит от ряда факторов, но в среднем составляет 20 лет.