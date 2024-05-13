Семейный врач назвал девять частых причин ночной потливости
Ночная потливость является довольно распространённой проблемой — пробуждение ночью и необходимость сменить одежду или простыни могут нарушить сон и испортить утро. Семейный врач из Кливлендской клиники в США Дональд Форд рассказал о наиболее распространённых причинах ночной потливости.
Потеть по ночам человек может по следующим причинам:
- гормональные изменения, такие как менопауза и перименопауза, предменструальный синдром (ПМС) или предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР);
- побочные эффекты лекарств, включая опиоиды, стероиды, аспирин, обезболивающие и медикаменты, используемые для лечения таких заболеваний, как рак, гипертония, диабет и депрессия;
- хронические заболевания, в том числе гипертиреоз (гипотиреоз), диабет или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
- респираторные инфекции, например простуда, грипп и COVID-19;
- тревожные расстройства;
- стресс;
- нарушения сна, такие как апноэ во сне;
- злоупотребление психоактивными веществами, в том числе алкоголем;
- некоторые виды рака, обычно лейкемия и лимфома.