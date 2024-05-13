Девять частых причин ночной потливости

Ночная потливость является довольно распространённой проблемой — пробуждение ночью и необходимость сменить одежду или простыни могут нарушить сон и испортить утро. Семейный врач из Кливлендской клиники в США Дональд Форд рассказал о наиболее распространённых причинах ночной потливости.

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Потеть по ночам человек может по следующим причинам: