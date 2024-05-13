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Семейный врач назвал девять частых причин ночной потливости

Ночная потливость является довольно распространённой проблемой — пробуждение ночью и необходимость сменить одежду или простыни могут нарушить сон и испортить утро. Семейный врач из Кливлендской клиники в США Дональд Форд рассказал о наиболее распространённых причинах ночной потливости.

Девять частых причин ночной потливости
© Чемпионат.com

Потеть по ночам человек может по следующим причинам:

  • гормональные изменения, такие как менопауза и перименопауза, предменструальный синдром (ПМС) или предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР);
  • побочные эффекты лекарств, включая опиоиды, стероиды, аспирин, обезболивающие и медикаменты, используемые для лечения таких заболеваний, как рак, гипертония, диабет и депрессия;
  • хронические заболевания, в том числе гипертиреоз (гипотиреоз), диабет или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
  • респираторные инфекции, например простуда, грипп и COVID-19;
  • тревожные расстройства;
  • стресс;
  • нарушения сна, такие как апноэ во сне;
  • злоупотребление психоактивными веществами, в том числе алкоголем;
  • некоторые виды рака, обычно лейкемия и лимфома.
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