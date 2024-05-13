Средства от импотенции, которые сегодня опасно использовать

Одна из самых больших проблем в жизни мужчин, которая бьет по самооценке, — импотенция.

О том, какие средства использовать не стоит, и даже опасно, рассказал врач уролог-андролог Сергей Боголюбов. Кроме того, мы собрали топ способов из прошлого, о которых и вспоминать страшно.

«Виагра» в сочетании с нитропрепаратами

Само по себе употребление «Виагры» не приносит серьезного вреда организму мужчины, и тем не менее использовать этот состав бесконтрольно может быть опасно, особенно при сочетании с нитропрепаратами. Сергей:

«К таким препаратам относят нитроглицерин, нитросорбид, в таком сочетании вероятно падение давления на 60—70 единиц».

Не рискуйте и обязательно получите консультацию врача, чтобы выяснить, чем можно или нельзя комбинировать выписанные медикаменты.

Препараты для повышения тестостерона

По словам нашего эксперта, они действительно повышают качество эрекции, однако, как уже говорилось ранее, без контроля врача постоянно принимать их просто опасно для мужского здоровья.

«К абсолютным противопоказаниям применения данных препаратов можно отнести онкологические заболевания. Также бесконтрольное применение препаратов для повышения тестостерона может спровоцировать сгущение крови и сформировать тромбоз», — комментирует Сергей.

Как боролись с импотенцией раньше? Повторять настоятельно не рекомендуем

Если вспомнить методы борьбы с эректильной дисфункцией каких-то сто лет назад, способы, мягко говоря, пугают. Мы собрали самые жутковатые варианты, которые, к счастью, сегодня не используют.

Лечение импотенции электричеством

Суть процедуры проста — к гениталиям больного подключали электроды, через которые в самые нежные части тела мужчины поступал ток. Стоит ли говорить, что редко кто соглашался посетить кабинет врача во второй раз? К слову, током «лечили» не только импотенцию, но и сердечные и другие заболевания.

Физическая порка

Да, помимо электричества, специалисты прошлого использовали и физиопроцедуры. Интимные области мужчин буквально хлестали жгутом или плеткой, пока кожа не покраснеет. Суть процедуры заключалась в том, чтобы кровь активнее приливала к малому тазу.