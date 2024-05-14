Гериатр Прощаев рассказал о последствиях снижения слуха в пожилом возрасте

Врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал, какие могут быть последствия снижения слуха в пожилом возрасте.

«Есть научные данные, подтверждающие, что люди, у которых не скорректированы зрительные и слуховые дефициты, чаще имеют когнитивные расстройства, и у них повышается риск развития деменции. Также при наличии сенсорных дефицитов чаще развивается депрессия, повышенная тревожность, может нарушаться сон», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сенсорная депривация повышает риск развития синдрома одиночества.

«Кроме того, бытует заблуждение, что снижение слуха — это естественный признак старения, и его компенсируют неправильно, например увеличением громкости работающего телевизора. При снижении слуха необходимо обращаться к врачам, на определённой стадии снижения слуха врач рекомендует и подбирает слуховой аппарат», — добавил Прощаев.

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