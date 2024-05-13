Крысиный гепатит Е: симптомы, как передается и чем опасен для человека

Первые в мире случаи заражения крысиным гепатитом Е среди людей выявили в Испании. Среди 40 заболевших оказались люди из разных регионов страны — Андалусии, Галисии, Наварры и Каталонии. «Вечерняя Москва» обсудила с иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым, насколько опасен этот вирус для человека.

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По словам специалиста, крысиный гепатит Е — относительно новая инфекция у людей. У животных ее тоже стали выявлять не так давно, примерно в 2010 году. Но сейчас в некоторых странах случаев заражения становится больше.

— Однако инфекция не очень типична для людей. В сравнении с человеческим гепатитом Е количество выявленных случаев крысиного гепатита гораздо ниже, но все же они есть. На сегодняшний день недуг научились хорошо выявлять. В частности, в Испании при подозрении на гепатит обследуют и на вирус крысиного гепатита Е, — сообщил эксперт.

Как происходит заражение

Так как случаев крысиного гепатита среди людей не так много, принцип его попадания в организм пока неизвестен, сказал собеседник «ВМ».

— Человеческим гепатитом Е можно заразиться в случае взаимодействия с плохо обработанным мясом. Если тщательно не мыть руки после его приготовления, можно подхватить инфекцию. Крысиный же гепатит передается только через грызунов. Попасть в организм он может с продуктами жизнедеятельности крыс: они оставляют помет, и, если эти выделения контактируют с пищевыми продуктами, человек может заразиться, — предположил Крючков.

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Симптомы и лечение

Иммунолог предупредил, что крысиный гепатит у людей часто протекает без выраженных симптомов.

— Конечно, во многом это зависит и от иммунной системы человека, хронических заболеваний печени и других органов, а также от возраста человека. У молодых и здоровых людей с большей вероятностью болезнь будет протекать без проявлений, — заверил врач.

Но в случае с пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания, крысиный гепатит может протекать в сопровождении симптомов и очень тяжело.

Среди выраженных признаков спикер выделил:

высокую температуру;

желтый цвет кожи;

диспепсию (расстройство желудка).

Однако смертельных исходов при крысином гепатите пока зафиксировано не было. Заболевание длится несколько недель, и лечение включает патогенетическую и симптоматическую терапию, как и при любом другом виде гепатита. Специального противовирусного препарата и вакцины нет, заключил специалист.