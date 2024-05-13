Узлы в щитовидной железе: в каких случаях операция не нужна

Прежде чем говорить о необходимости операции на щитовидной железе, доктор должен провести ряд исследований. Узлы могут быть добро- и злокачественными, токсическими и нетоксическими. При каких обстоятельствах не требуется радикального вмешательства, «Клопс» объяснила калининградский эндокринолог Татьяна Юспина.

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Обследование узлов щитовидной железы осуществляется по установленному алгоритму. В него входят анализ крови на гормоны и онкомаркеры на определённые виды рака. Обязательно проводится УЗИ, возможно и назначение биопсии.

«Ни одно отдельно взятое исследование не может определить характер новообразования», — пояснила доктор.

Когда требуется консервативное лечение

Если узел не растёт и биопсия показала, что клетки там доброкачественные, то и ничего делать не нужно. Многие новообразования хорошо поддаются медикаментозному лечению, а в ряде случаев не требуют и этого: достаточно просто наблюдать за их состоянием, уточнила Юспина.

«Раз в год нужно будет посещать врача-эндокринолога. Отслеживать динамику роста узлов можно с помощью анализов и УЗИ», — добавила доктор.

В каких случаях необходима операция

Если обследования показали, что узлы имеют злокачественную природу.

«Рак щитовидной железы встречается чаще при одиночных узлах и гораздо реже — при множественных», — отметила Юспина.

Когда доброкачественные новообразования относятся к токсическим.

«Узлы могут быть токсическими и нетоксическими. В первом случае они выделяют гормоны щитовидной железы в большом количестве. На этот избыток лекарства повлиять не могут», — прокомментировала эндокринолог.

При активном росте узлов, начинающих сдавливать соседние органы: трахею, пищевод или голосовые связки. Состояние вызывает кашель, приступы удушья и становится причиной сиплого голоса. Косметический дефект. Крупные новообразования выпирают на шее и портят её внешний вид.

Эндокринолог рассказал, в каких случаях щитовидную железу можно лечить витаминами.