Врач рассказал об эффекте народных средств при обработке ран

Врач Степенский рассказал об эффекте народных средств при обработке ран
Какие лекарственные растения могут помочь при микротравмах, если под рукой нет аптечки, рассказал врач–фитотерапевт Андрей Степенский.
Во время отдыха на природе человек может получить микротравму. Есть риск обжечься крапивой, получить укус насекомого или порезаться. В таких случаях можно обратиться к народным методам.
Специалист рассказал о травах, которые наделены противовоспалительными и бактерицидными свойствами.
По словам Степенского, у одуванчика есть белый сок на срезе листа или побега, который используют в народной медицине для уничтожения зуда, жжения при укусах насекомых. Подорожник также способен уменьшить зуд и жжение, его можно приложить к небольшим ранам. Часто люди используют чистотел.
— Но важно помнить, что вместе с листом или соком в рану может попасть инфекция, вплоть до смертельно опасного столбняка, — сообщил Степенский в эфире радио Sputnik.
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