Врач рассказал об эффекте народных средств при обработке ран

Какие лекарственные растения могут помочь при микротравмах, если под рукой нет аптечки, рассказал врач–фитотерапевт Андрей Степенский.

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Во время отдыха на природе человек может получить микротравму. Есть риск обжечься крапивой, получить укус насекомого или порезаться. В таких случаях можно обратиться к народным методам.

Специалист рассказал о травах, которые наделены противовоспалительными и бактерицидными свойствами.

По словам Степенского, у одуванчика есть белый сок на срезе листа или побега, который используют в народной медицине для уничтожения зуда, жжения при укусах насекомых. Подорожник также способен уменьшить зуд и жжение, его можно приложить к небольшим ранам. Часто люди используют чистотел.

— Но важно помнить, что вместе с листом или соком в рану может попасть инфекция, вплоть до смертельно опасного столбняка, — сообщил Степенский в эфире радио Sputnik.

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