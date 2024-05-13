Врачи в Испании заявили о распространении нового вируса

В Испании зафиксировано распространение вируса крысиного гепатита Е, известно о нескольких десятках случаев заражения, пишет El Pais. По данным газеты, в основном болезнь поразила людей, у которых ослаблен иммунитет или имеются хронические проблемы с ним.

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Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц, что указывает на распространенность в этой группе 14 процентов, — указано в статье.

Впервые о данном вирусе, согласно информации издания, стало известно в 2010 году — его обнаружили на территории Германии. Тогда медики заявляли, что он не может передаваться человеку, но спустя восемь лет в Гонконге в больницу поступил первый пациент, зараженный им.

Как отметил специалист Института биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове Риверо Хуарес, свое название патоген получил из-за носителей — крыс. Он утверждает, что порядка 30% городских грызунов заражены им. При этом точные пути передачи человеку до сих пор неизвестны. По одной из популярных теорий, молекулы вируса выделяются вместе с фекалиями и мочой крыс, а затем они загрязняют воду и продукты питания. По второй версии, существует другой вид животных, который выступает в роли бессимптомного промежуточного хозяина.

Ранее бельгийский вирусолог Герт Ванден Босше предупредил о новой и глобальной пандемии COVID-19, от которой главным образом пострадают вакцинированные люди. По его словам, у них сейчас слишком сильно ослаблен иммунитет.