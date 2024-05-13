Аллергия и дерматит: врачи рассказали, чем опасна синтетика

Синтетическая одежда заполнила магазинные полки своим необъятным ассортиментом. Количество же натуральных тканей медленно уменьшается. И на все это есть свои причины. Однако последствия у такой тенденции не самые благоприятные, считают специалисты.

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Не секрет, что синтетика стоит дешевле, чем, например, лен или хлопок. Следовательно, ее покупка в разы выгоднее для кошелька. Однако эксперты выделяют некоторые особенности этой ткани, на которые нужно обратить внимание.

Для начала стоит отметить, что к синтетике относятся вискоза, микрофибра и акрил, а также "всеми любимые" добавки - эластан и полиэстер. Несмотря на широту их использования, они не такие практичные и удобные, как может показаться. В них нередко таится большая опасность для кожи и всего организма.

Врач-дерматолог Владимир Горский выделил несколько видов основных угроз. Первая - удар по дыханию. Привычное выражение "кожа не дышит" как нельзя лучше описывает ситуацию. Одно из свойств синтетических тканей - низкая воздухопроницаемость. Под такой одеждой быстро создается парниковый эффект, который вызывает дискомфорт и неприятный запах.

Вторая сфера, находящаяся под угрозой синтетического влияния, - терморегуляция организма. Ткань не является теплоизолирующей, это значит, что тепло в жару не выводится, а в холод не сохраняется.

И третья - самая распространенная угроза - аллергия. Врач объясняет, что в составе синтетических волокон присутствует целый перечень различных химических добавок: антипирены, тяжелые металлы, формальдегиды, множественные красители. Все они способны вызвать как небольшие, но неприятные раздражения, так и серьезный дерматит.

Эксперт подчеркивает, что с каждым годом случаев проявления аллергии на синтетику все больше. В особой опасности находятся люди с чувствительной кожей.

Аллергическая реакция работает таким образом: химические элементы из состава ткани проникают через человеческие поры в организм, а затем провоцируют то, от чего долго и упорно придется избавляться. Зачастую не требуется ждать сложно определяемых симптомов. Все кристально прозрачно: зуд, жжение, покраснение. А при длительном ношении синтетики и игнорировании этих признаков может развиться хроническая форма аллергии, которая перерастет в атопический дерматит, экзему или периодическую отечность слизистой.

- Рекомендую свести к минимуму контакт чувствительной кожи с синтетикой. Лучше отдавать предпочтение натуральным гипоаллергенным тканям. Берегите свою кожу - она бесценна, - подчеркивает врач.

Последней, но не по значению, угрозой здоровью можно смело назвать микроповреждения. Синтетика - недолговременная ткань, через несколько носок она может покрыться катышками или некомфортными для тела ворсинками. Именно они и способны спровоцировать появление небольших ранок и царапин, сообщает Тульская служба новостей.

Ранее Роспотребнадзор составил рейтинг гипоаллергенных продуктов.