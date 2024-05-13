Уролог предупредил об опасности песка, солей и лейкоцитов в моче

Обнаружение в моче песка, солей и лейкоцитов при обследовании может свидетельствовать о серьезной угрозе здоровью, заявил в беседе с изданием «Доктор Питер» врач уролог-андролог Станислав Сосновский. По его словам, в этом случае необходима более углубленная диагностика.

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Не стоит отказываться от повторения анализа или дополнительных процедур, например УЗИ или более сложных тестов. В большинстве случаев эти проблемы в анализе, особенно если они повторяются с завидной регулярностью, указывают на заболевания почек и требуют обращения к врачу, — сказано в материале.

По словам специалиста, песок в моче может быть вызван множеством различных заболеваний и определенными сбоями в работе организма, среди которых избыток в рационе консервированных продуктов питания, недостаток жирорастворимых витаминов, недостаточное потребление воды, развитие мочекаменной болезни и т. п. Выявление мочевого песка может говорить о возможном образовании камней в почках, так что следует тщательно следить за здоровьем мочевыделительной системы и следовать рекомендациям врача.

Соли в моче, как правило, указывают на развитие патологий почек, сердца, печени, сосудов. Крайне опасно игнорировать эту проблему, так как можно столкнуться с повышенной нагрузкой на почки и серьезно увеличить риск образования в них камней и развития мочекаменной болезни. Если соли в моче находятся регулярно, стоит проконсультироваться с урологом, пройти более детальное обследование, советует Сосновский.

Повышенная концентрация лейкоцитов в анализе мочи может сигнализировать о том, что возможны инфекционные заболевания почек или мочевыводящих путей, а также является одним из главных признаков цистита, отмечает уролог. В этом случае требуется более углубленная диагностика мочеиспускательного канала, почек и мочевого пузыря.

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