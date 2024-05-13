Специалисты рассказали, почему не стоит спать с включенным вентилятором в жаркую погоду, пишет LADBible.

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По данным специалистов компании The Sleep Advisor, когда вентилятор гоняет воздух по комнате, потоки пыли и пыльцы попадают в носовые пазухи. Поэтому если человек склонен к астме или аллергии, то это может ему навредить и спровоцировать обострение, а также вызвать ряд заболеваний.

Кроме того, работающий вентилятор может вызвать сухость кожи и высыхание в ротовой полости, если человек спит с открытым ртом. Все это способно привести к головным болям, а в иных случаях и к судорогам в мышцах, если прибор слишком сильно охладит тело.

Ранее врач заявил, что храп может привести к инфаркту и инсульту. Когда человек храпит, его мозг не вентилируется, так как он дышит горлом, а такая вентиляция осуществляется только при дыхании через нос.