Салехардские врачи спасли новорожденную весом всего 500 грамм
В перинатальном центре Салехарда на протяжении четырех месяцев выхаживали новорожденную, весившую при появлении на свет всего 500 грамм. Об этом на своей странице ВК рассказал руководитель центра Алексей Денисов.
Он сообщил, что девочка родилась 10 января. Новорожденную пришлось прооперировать, ее здоровьем занимались сразу несколько заведующих отделениями и ряд врачей окружного перинатального центра. В мае их усилия увенчались успехом — вес малышки превысил 2,6 кг, а уже 7 мая ее вместе с мамой выписали домой.
Важную роль в выздоровлении девочки сыграли усилия медсестер, Денисов поздравил их с международным профессиональным праздником, который отмечали 12 мая.
Ранее девочку с недовесом выходили врачи Ноябрьска.