Салехардские врачи спасли новорожденную весом всего 500 грамм

В перинатальном центре Салехарда на протяжении четырех месяцев выхаживали новорожденную, весившую при появлении на свет всего 500 грамм. Об этом на своей странице ВК рассказал руководитель центра Алексей Денисов.

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Он сообщил, что девочка родилась 10 января. Новорожденную пришлось прооперировать, ее здоровьем занимались сразу несколько заведующих отделениями и ряд врачей окружного перинатального центра. В мае их усилия увенчались успехом — вес малышки превысил 2,6 кг, а уже 7 мая ее вместе с мамой выписали домой.

Важную роль в выздоровлении девочки сыграли усилия медсестер, Денисов поздравил их с международным профессиональным праздником, который отмечали 12 мая.

Ранее девочку с недовесом выходили врачи Ноябрьска.