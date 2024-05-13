Названы три типа «токсичных» кондиционеров, от которых лысеют люди старше 40 лет
С возрастом у большинства людей волосы редеют.
Однако если исключить использование косметических средств по уходу за волосами с вредным составом, можно минимизировать это явление.
Три ингредиента кондиционеров, которые приводят к облысению
Силиконы
Силиконы, которые обычно содержатся в шампунях, часто считаются полезными из-за их способности усиливать блеск. Однако не следует игнорировать факторы стресса, их пагубное влияние на здоровье кожи головы, поскольку они могут снизить ее способность получать необходимое питание.
— Силиконы в составе шампуня обволакивают кожу головы, препятствуя усвоению питательных веществ, — предупредила дерматолог Энризза П. Фактор.
Отдушки
Отдушка — это еще один ингредиент, содержащийся в кондиционерах, который может сильно раздражать кожу головы.
— Аромат часто представляет собой не один ингредиент, а набор ингредиентов в низких концентрациях, которые производитель не хочет указывать непосредственно на упаковке, — предупредила дерматолог Ганима Абдулла.
Аромат сам по себе не вызывает перхоти, но он может спровоцировать широкий спектр аллергий, перхоть может быть одной из них. Раздражение кожи головы грозит выпадением волос.
Алкоголь
Алкоголь является токсичным ингредиентом для тонких, редеющих, непослушных волос. Его часто добавляют в кондиционеры для придания объема, сообщает американское издание She Finds.
— Кондиционеры для придания объема часто содержат спирт, чтобы помочь контролировать или компенсировать более тяжелые ингредиенты, — объяснила дерматолог Шанди Мишель.
Тем не менее минусы здесь перевешивают плюсы.
— Кратковременным результатом может стать увеличение объема тонких волос, но спирт сушит и повреждает волосы в долгосрочной перспективе. Алкоголь в составе косметических средств для волос сводит на нет преимущества других ингредиентов, — подытожила эксперт.
Более полезные ингредиенты для волос
Биотин
Биотин (он же витамин В2) — важное питательное вещество, которое часто содержится в таких продуктах, как яйца, брокколи, бананы и молоко. Абдулла объясняет, что с возрастом большое количество людей принимает биотин в качестве добавки для укрепления локонов.
— Биотин — это тот ингредиент, который следует искать в шампуне, если вы хотите, чтобы волосы были более густыми, пышными и здоровыми, — отметила дерматолог.
Ежедневное использование шампуня с биотином обещает усиление роста волос, облегчение дискомфорта, связанного с зудом, и смягчение других проблем с волосами, которые обычно возникают в зимний сезон. Биотин можно принимать как добавку, но при использовании его в составе кондиционера ингредиент попадает непосредственно в волосяные фолликулы.
Со пальметто
Добавление получаемой из пальмы добавки со пальметто в шампунь может оказаться полезным для уменьшения выпадения волос, так как это очень востребованный ингредиент в области ухода.
— Со пальметто — это натуральный экстракт из ягод растения Serenoa repens, который веками использовался для лечения различных заболеваний, включая выпадение волос, — объяснила дерматолог Ребекка Хилтон.