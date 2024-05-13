Три типа «токсичных» кондиционеров, от которых лысеют люди старше 40 лет

С возрастом у большинства людей волосы редеют.

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Однако если исключить использование косметических средств по уходу за волосами с вредным составом, можно минимизировать это явление.

Три ингредиента кондиционеров, которые приводят к облысению

Силиконы

Силиконы, которые обычно содержатся в шампунях, часто считаются полезными из-за их способности усиливать блеск. Однако не следует игнорировать факторы стресса, их пагубное влияние на здоровье кожи головы, поскольку они могут снизить ее способность получать необходимое питание.

— Силиконы в составе шампуня обволакивают кожу головы, препятствуя усвоению питательных веществ, — предупредила дерматолог Энризза П. Фактор.

Отдушки

Отдушка — это еще один ингредиент, содержащийся в кондиционерах, который может сильно раздражать кожу головы.

— Аромат часто представляет собой не один ингредиент, а набор ингредиентов в низких концентрациях, которые производитель не хочет указывать непосредственно на упаковке, — предупредила дерматолог Ганима Абдулла.

Аромат сам по себе не вызывает перхоти, но он может спровоцировать широкий спектр аллергий, перхоть может быть одной из них. Раздражение кожи головы грозит выпадением волос.

​​Алкоголь

Алкоголь является токсичным ингредиентом для тонких, редеющих, непослушных волос. Его часто добавляют в кондиционеры для придания объема, сообщает американское издание She Finds.

— Кондиционеры для придания объема часто содержат спирт, чтобы помочь контролировать или компенсировать более тяжелые ингредиенты, — объяснила дерматолог Шанди Мишель.

Тем не менее минусы здесь перевешивают плюсы.

— Кратковременным результатом может стать увеличение объема тонких волос, но спирт сушит и повреждает волосы в долгосрочной перспективе. Алкоголь в составе косметических средств для волос сводит на нет преимущества других ингредиентов, — подытожила эксперт.

Более полезные ингредиенты для волос

Биотин

Биотин (он же витамин В2) — важное питательное вещество, которое часто содержится в таких продуктах, как яйца, брокколи, бананы и молоко. Абдулла объясняет, что с возрастом большое количество людей принимает биотин в качестве добавки для укрепления локонов.

— Биотин — это тот ингредиент, который следует искать в шампуне, если вы хотите, чтобы волосы были более густыми, пышными и здоровыми, — отметила дерматолог.

Ежедневное использование шампуня с биотином обещает усиление роста волос, облегчение дискомфорта, связанного с зудом, и смягчение других проблем с волосами, которые обычно возникают в зимний сезон. Биотин можно принимать как добавку, но при использовании его в составе кондиционера ингредиент попадает непосредственно в волосяные фолликулы.

Со пальметто

Добавление получаемой из пальмы добавки со пальметто в шампунь может оказаться полезным для уменьшения выпадения волос, так как это очень востребованный ингредиент в области ухода.

— Со пальметто — это натуральный экстракт из ягод растения Serenoa repens, который веками использовался для лечения различных заболеваний, включая выпадение волос, — объяснила дерматолог Ребекка Хилтон.