В Испании выявили десятки случаев заболевания новой загадочной болезнью

Испанские исследователи выявили десятки случаев заболевания новой и загадочной болезнью — вирусом крысиного гепатита Е (Rocahepevirus ratti). Об этом сообщает газета El Pais.

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Как отмечает издание, впервые этот вирус был обнаружен в Германии в 2010 году. Считалось, что человек не может им заразиться, но в 2018 году в Гонконге выявили первый случай инфицирования человека.

«Мы обнаружили 40 случаев, проанализировав образцы чуть более чем 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц, что указывает на распространенность в этой группе 14 процентов. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, а также иммунокомпетентные люди», — заявил исследователь, специализирующийся на гепатитах в Институте биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове (Имибик) Риверо Хуарес.

По его словам, около 30 процентов городских крыс являются носителями вируса. Точно неизвестно, как вирус передается людям, однако существует две гипотезы. Согласно первой, животные выделяют вирус через фекалии и, скорее всего, также через мочу, и таким образом загрязняются продукты питания, жидкости, поверхности и инструменты, с которыми контактируют люди. По второй теории, существует другой вид животных, выступающий в роли бессимптомного промежуточного хозяина.

Эксперты отмечают, что нет оснований полагать, что в других странах наличие вируса и случаи гепатита у крыс встречаются реже.

Ранее стало известно, что в Нигерии начала распространяться новая болезнь. Уточняется, что первый случай заболевания был обнаружен в деревнях Марадун, Шинкафи и Гусау в штате Замфара.