Кроворазжижающие препараты для профилактики инсульта опасны

Невролог Сурская: для профилактики инсульта нельзя самому пить кроворазжижающие препараты. Инсульт — очень серьёзное заболевание, которое может обернуться инвалидностью на всю оставшуюся жизнь или летальным исходом. Поэтому к профилактике стоит относиться серьёзно, и заниматься самолечением — не лучшая идея. Многие, например, на всякий случай начинают пить кроворазжижающие препараты. Рассказываем, почему так лучше не делать.

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Чем опасны кроворазжижающие препараты

Как рассказала заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская, самолечение может лишь повысить вероятность развития инсульта. Так что ни препараты для разжижения крови, ни мочегонные самостоятельно назначать себе нельзя. Это должен делать только врач, какими бы безобидными вам эти таблетки ни казались.

Факторы развития инсульта

Медик напомнила, что риски инсульта растут при:

болезнях сердца;

проблемах с сосудами;

сахарном диабете;

вредных привычках (курение и злоупотребление алкоголем);

лишнем весе;

сидячем образе жизни.

Если разобраться и устранить эти факторы, то можно уменьшить вероятность развития опасной патологии.

А ещё лучше вести здоровый образ жизни, правильно питаться, контролировать давление, заниматься спортом и регулярно проходить обследования, уточнила врач.