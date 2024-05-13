На какие проблемы со здоровьем указывает сильное выпадение волос?

Сильные переживания, внутренние проблемы с организмом и ряд других факторов могут привести к сильному выпадению волос. Эта неприятность не всегда заставляет человека обратиться к врачу: некоторые целиком и полностью полагаются на косметические средства. Но иногда без надлежащего лечения не обойтись.

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«Среди вероятных причин сильного выпадения волос значится, например, стресс. Чрезмерное психологическое напряжение приводит к телогеновому выпадению волос, когда они переходят в фазу покоя и обильно «сыплются». Усиленное выпадение волос вызывают и проблемы с щитовидкой (гипо- и гипертиреоз). Недостаток железа, цинка, витаминов группы В и других питательных веществ тоже провоцирует ослабление волосяных фолликулов. Иногда причина кроется в аутоиммунных заболеваниях», - объяснил врач-нутрициолог Антон Слепых в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Чтобы вернуть волосам здоровый вид, для начала необходимо обратиться к врачу и сдать анализы - это поможет выявить нарушения в работе организма. Не менее важным шагом будет коррекция питания. По словам специалиста, в рационе должно быть достаточно белков, жирных кислот Омега-3, железа и витаминов. Кроме того, свою позитивную роль сыграют релаксационные практики для снижения уровня стресса. Если окажется, что дело в механическом повреждении волос, стоит подбирать мягкие шампуни без сульфатов, делать увлажняющие маски и пореже использовать фен/утюжок.

Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова напомнила, что при наличии внутренних сбоев не поможет лечение одними косметическими средствами. Эффект будет, но временный.

«Одной из причин выпадения волос могут оказаться проблемы с поджелудочной железой. Если это подтвердится на приеме у специалиста, стоит на время отказаться от сырых овощей и фруктов, заменив их термически обработанными. Также рекомендуется воздержаться от холодной еды и напитков. Чтобы волосы оставались пышными и густыми, очень важно, чтобы витамины и микроэлементы в кишечнике хорошо усваивались. Их необходимо добавлять в пищу: отлично подойдет свежая зелень», - отметила собеседница издания.

Кроме того, врач Старкова посоветовала хорошо расчесываться и делать массаж головы. Дело в том, что на голове находится апоневроз или сухожильный «шлем», с годами делающийся менее подвижным. Если в этой области нарушается кровообращение, страдают волосяные фолликулы.