Стоматолог указала на первые симптомы рака полости рта

Рак полости рта не входит в список самых распространенных видов онкообразований. Однако эта патология коварна и часто переходит в поздние стадии, поскольку пациенты списывают ее симптомы на другие болезни полости рта.

Поэтому стоматолог Вероника Мелехова настаивает на том, что пациентам необходимо знать о первых симптомах данного заболевания.

Один из них – незаживающие раны в полости рта. Также подозрительным является появление шариков и бугорков под слизистой оболочкой, трудности, дискомфорт, а в некоторых случаях нарушение глотания и жевания, необъяснимое появление зубной боли, перечислила стоматолог в разговоре с «Аргументами и фактами».

Причин развития рака полости рта несколько, один из которых курение, работа на опасном производстве, возраст, а также наследственная предрасположенность. Также рак может развиться из хронической травмы полости рта, неправильно установленных зубных протезов.

Ранее врач-стоматолог Юрий Калинин рассказал, когда требуется установка коронки, сколько ее можно носить, а также объяснил, как ухаживать за искусственным зубом. Также эксперт рассказала, что после лечения зуба, особенно если проводили лечение каналов, пациент может ощущать неприятные ощущения во время жевания.