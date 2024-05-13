Уролог назвала возможные причины неприятного запаха мочи

Неприятный запах мочи может быть следствием вашего питания, но в некоторых случаях этот признак может указывать на ряд серьёзных заболеваний. Сушма Шрикришна, консультант-урогинеколог в больнице London Bridge, выявила пять причин появления странного запаха мочи.

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Еда, добавки и лекарства. Это самая безобидная причина. Неприятный запах может появиться при приёме серосодержащих препаратов, в том числе некоторых антибиотиков, лекарств от диабета, от ревматоидного артрита, добавок кальция и витамина D. Изменить запах мочи также могут кофе, спаржа, брюссельская капуста, лук, некоторые специи, чеснок, карри, лосось и алкоголь.

Инфекции. Наиболее распространённой с медицинской точки зрения причиной неприятного запаха мочи является инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Особенно склонны к ИМП женщины, поскольку уретра у них намного короче.

Это позволяет бактериям проникать в мочевой пузырь. Основной бактерией, вызывающей ИМП, является кишечная палочка, которая может оседать на слизистой оболочке мочевого пузыря.

Метаболическое расстройство. Редкое генетическое заболевание может быть связано с неприятным запахом мочи.

Если ваша моча имеет неприятный, кислый или рыбный запах, возможно, у вас заболевание, называемое триметиламинурией, которое вызывает ужасный запах тела, независимо от того, сколько вы чистите зубы, принимаете душ или принимаете ванну.

Фистула. Другой причиной может быть фистула, или свищ, между прямой кишкой и мочевым пузырём, который может привести к попаданию содержимого стула в мочу.

Диабет. Моча при этом заболевании может иметь фруктовый или сладкий запах. Это связано с тем, что избыток сахара выделяется почками, которые не могут должным образом перерабатывать сахар.