Что делать с ночными пробуждениями в сильной тревоге?

Некоторые люди периодически просыпаются среди ночи в сильной тревоге. Сердцебиение учащается, появляется страх инсульта или инфаркта, начинается паника. Из-за такого состояния человек чувствует себя уставшим, не выспавшимся и морально истощенным. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, почему может возникнуть ночная тревога и что с ней делать.

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Врач-нутрициолог Антон Слепых отметил, что вышеописанное состояние можно расценить как ночную паническую атаку. Внезапный приступ сильной тревоги, сопряженной со страхом, вызывает сердцебиение, потливость, ощущение удушья, тремор и ощущение предстоящей беды. Среди вероятных причин неприятных ночных приключений специалист назвал накопленный за день стресс, неурегулированные тревожные расстройства, хроническую бессонницу или апноэ сна, гормональные изменения у женщин в период менопаузы, переизбыток кофеина и других стимуляторов.

Психолог, кандидат экономических наук Екатерина Каталина добавила, что к основным причинам пробуждения в тревоге также относится переживание серьезной стрессовой ситуации и потрясений, посттравматическое расстройство, постоянный стресс на работе, высокий уровень возбудимости конкретного человека.

«В организме в момент такого пробуждения происходит всплеск кортизола - «гормона стресса». Он с большей вероятностью возникает в том случае, если накануне человек был сильно напряжен, испытывал тревогу, участвовал в конфликте или погружался в тревожные новости», - объяснила собеседница издания.

По словам доктора Слепых, для борьбы с ночной паникой важно установить себе режим сна, попробовать заняться медитацией и дыхательными упражнениями перед тем, как лечь в кровать, отказаться от кофеина за 4-6 часов до сна.

Екатерина Каталина порекомендовала проконсультироваться с эндокринологом и психологом, чтобы выявить гормональные или психологические причины проблемы.

«Сразу после пробуждения в панике необходимо убедиться, что угрозы на самом деле нет. Можно сказать вслух: «Я в безопасности», «Все в порядке», рассмотреть окружающую обстановку и посчитать предметы. Затем следует выровнять дыхание: глубоко вдохнуть на четыре счета, задержать дыхание на два счета, сделать медленный выдох и несколько раз повторить. Некоторым людям помогает прохладный душ», - отметила она.

Нейропсихолог, нейралинер Марина Винберг напомнила о важности создания комфортной спальной обстановки. Стоит подобрать комфортный матрас и подушку, обеспечить себе тишину и темноту в комнате. На улучшение качества сна также влияют регулярные физические упражнения.