Врач назвал утренние симптомы сахарного диабета второго типа

Чувство разбитости по утрам, слабость могут указывать на то, что человек имеет серьезные проблемы со здоровьем. Это могут быть в том числе эндокринные патологии, например, сахарный диабет, гипотиреоз и анемия.

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Помимо утренней слабости эти заболевания могут сопровождаться сонливостью в течение дня, отсутствие тонуса и бодрости. Диабет также характеризуется сухостью во рту, жаждой, частым обильным мочеиспусканием, запахом ацетона изо рта, медленным заживлением ран, снижением остроты зрения.

По словам врача-эндокринолога «СМ-Клиника» Анны Машковой, если такое состояние не проходит после полноценного отдыха, стоит обратиться к врачу.

Что касается гипотиреоза, это заболевание щитовидной железы, обусловленное ее сниженной функцией из-за йодной недостаточности или вследствие аутоиммунного поражения щитовидной железы.

У пациентов с первичным гипотиреозом наблюдаются не только утренняя слабость, но и отечность лица в области вокруг глаз, выпадение волос на голове и бровях, ломкость ногтей, нарушение менструального цикла, непереносимость низкой температуры.

Анемия также может стать причиной утренней слабости. Выявить ее можно по анализу крови, а также по бледности кожных покровов, одышке, покалыванию и жжению, онемению рук и ног, судорогам в ногах, рассказала врач в разговоре с «Газетой.ру».

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