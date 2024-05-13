Названа опасная патология, вызываемая злоупотреблением кофе

Людям со склонностью к варикозу или наличием этого заболевания нельзя злоупотреблять кофе, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, игнорирование правила может привести к усугублению болезни.

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Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей, — предупредил хирург.

Если человек выпивает чашку кофе, то происходит спазм сосудов, перерастающий в активизацию надпочечников, отметил врач. Это увеличивает выработку адреналина и усиливает частоту сердцебиения, добавил он.

Также происходит некоторая «централизация» кровообращения, то есть кровь от периферии перенаправляется больше к жизненно важным органам, таким как головной мозг, сердце, печень. Таким образом в глубоких венах нижних конечностей, помимо спазма, происходит еще и уменьшение крови в венозном русле, что может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов, — рассказал Умнов.

В итоге кровь пытается обойти подобные участки при помощи системы поверхностных вен. С течением времени этот процесс нарушает нормальную работу сосудов, связывающих поверхностные и глубокие вены. Поэтому кровь начинает застаиваться в поверхностных венозных сосудах, резюмировал хирург.

Стенки вен, в отличие от артерий, не обладают достаточной упругостью, что и приводит к появлению и углублению варикоза. Но стоит помнить, что к варикозу приводит комплекс факторов, а не только злоупотребление кофе, — констатировал собеседник издания.

Ранее эпидемиолог и исследователь в области здорового питания Тима Спектор обратил внимание, что кофе без кофеина содержит большое количество клетчатки, которая оказывает положительное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта. Такой напиток не вызывает нарушений сна и работы сердечно-сосудистой системы, посоветовал он.