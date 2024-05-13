Нейрохирург предупредил об опасных последствиях онемения в руках и ногах

По словам врача-телеведущей Елены Малышевой, рак спинного мозга может проявляться нетипичными симптомами. Один из них – чувство онемения в руках и ногах.

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Ее слова подтвердил врач-нейрохирург Вадим Мануковский. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он рассказал, что при появлении этих симптомов не стоит ждать, когда неприятные ощущения пройдут самостоятельно, а лучше обратиться к неврологу.

Выявить злокачественную опухоль или наоборот исключить ее поможет МРТ. По словам Малышевой, это исследование безопасно.

Напомним, по словам врача, телеведущей Елены Малышевой, нередко лекарства от давления вызывают неожиданные побочные эффекты. Например, препараты с окончанием «прил» могут вызвать сухой кашель. Также Елена Малышева назвала цифры давления, которые считаются нормой. Поэтому, увидев у одной из зрительниц программы серьезные отклонения показаний, Малышева вызвала ей бригаду скорой помощи.