Пенис пожилого мужчины опух на 17 лет из-за паразитов

В Швейцарии пенис 72-летнего мужчины опух на 17 лет из-за паразитических червей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Пожилой мужчина 17 лет жил с опухшими пенисом, мошонкой и левой ногой, когда наконец решил обратиться к врачам Университетской клиники Базеля. В результатах его анализов показатели, которые указывают на происходящее в организме воспаление, были повышены два раза. Медики выявили, что мужчина был заражен микроскопическими нитевидными червями Нитчатка Банкрофта (Wuchereria bancrofti).

Эти глисты могут оказаться в кровеносной системе пациентов после неоднократных укусов инфицированных комаров. Попав в организм, черви начинают активно размножатся. Обычно они не провоцируют видимые симптомы. Лишь иногда жизнедеятельность этих паразитов приводит к отекам различных частей тела, в том числе гениталий.

Мужчина два месяца принимал противопаразитарные препараты и смог избавиться от червей. Врачи швейцарской клиники не уточнили, как пожилой мужчина заразился глистами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отметили, что более вероятно заразиться паразитическими червями можно в тропических и субтропических регионах: отдельных районах Африки, Азии и Южной Америки. Однако для этого там нужно провести несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что у любящего бекон американца обнаружили паразита в мозге. Он был заражен личинками свиного ленточного червя.