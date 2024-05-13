Пересадка почки от ГМО-свиньи живому человеку закончилась катастрофой

62-летнему Ричарду Слейману пересадили почку в марте 2024 года, и первое время он чувствовал себя вполне хорошо. Однако сейчас семья мужчины сообщила о его кончине. Слейман был первым живым человеком, которому пересадили почку от ГМО-свиньи.

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Что случилось с пациентом

Медики больницы общего профиля Массачусетса, США, в марте провели операцию по трансплантации почки от генно-модифицированной свиньи живому человеку. Им стал 62-летний Ричард Слейман.

Но спустя 2 месяца после пересадки он погиб. Это была первая операция подобного рода, а Слейман стал первым, кто получил свиную почку. Она должна была проработать 2 года, сообщило Associated Press.

Ранее мужчине уже пересаживали почку от донора в 2018 году, но она не прижилась, и ему пришлось возвращаться на диализ. Поэтому врачи и предложили ему попробовать вариант с ГМО-свиньёй.

Кому пересаживали почки

Слейман стал первым живым человеком, но ранее ГМО-почки уже пересаживали мёртвым. Медики нашли подходящего пациента — он пережил смерть мозга и родственники согласились, чтобы он помог в исследованиях. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ и ему пересадили свиную почку

Этот эксперимент нужен был для того, чтобы определить, какие свиные гены запускают отторжение, и отключить их — потому свинья и генно-модифицированная. Исследование прошло успешно, почка проработала целых 2 месяца, но затем отказала.

Сердце свиньи

Ранее живым людям уже пересаживали сердца ГМО-свиньи. Чем в итоге все закончилось, можно узнать здесь.