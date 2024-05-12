Отчего возникают сухость и язвочки во рту

Достаточно распространенные патологии полости рта, такие как ксеростомия и стоматит, доставляют много неудобств и проблем. Отчего появляются повышенная сухость слизистых и язвочки во рту, aif.ru рассказала стоматолог-терапевт, эндодонтист международного класса, врач высшей категории Елена Михайлова.

Ксеростомия или постоянная сухость во рту возникает по самым разнообразным причинам. Состоянию способствуют засушливый климат, также оно может возникать в постоянно отапливаемых помещениях. В этом случае справиться с ситуацией можно, простимулировав выработку слюны с помощью жевания или питья. Среди внутренних причин ксеростомии – обезвоживание организма, стрессы, депрессии, нарушения носового дыхания, нехватки витаминов. Сухость во рту может также являться симптомом многих серьезных заболеваний, например, сахарного диабета, злокачественных новообразований в полости рта. Также ее могут вызвать вирусные или бактериальные инфекции. Часто ксеростомия возникает у пожилых людей. Помочь побороть недуг поможет в первую очередь специалист, который установит первопричину такого состояния.Уменьшить сухость во рту, по словам Михайловой, помогут специальные ополаскиватели, жевательная резинка или леденцы без сахара, вода с лимонным соком, искусственный заменитель слюны – он продается в аптеке без рецепта. Специалист также рекомендует включать на ночь в спальне увлажнитель воздуха, желательно с функцией очистки от пыли.

Язвочки во рту – это народное название стоматита. Они выглядят как круглое пятно беловатого, розоватого или даже темно-красного цвета, слизистая вокруг, как правило, воспалена. Эти места очень болезненны при накусывании и надавливании.

«Стоматит может спровоцировать не только травма слизистой, которая в частности, может возникнуть из-за некорректно изготовленных и установленных зубных протезов, но и по другим причинам. Заболевание бывает герпетического характера (вызванного вирусом герпеса), а также бактериального и грибкового. Кроме того, стоматит может спровоцировать прием ряда препаратов (антибиотиков, барбитуратов)», – пояснила Михайлова.

Правильное лечение стоматита назначает врач, после того как установит причину патологии. Как правило, пациентам назначаются антибактериальные и антисептические препараты для полоскания полости рта, а также гели, которые наносятся на язвочки. После лечения обязательно нужно будет сменить зубную щетку, уточнила стоматолог.

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