Психолог: дистанционная форма работы вызывает депрессию

Социальная смерть в трудовой сфере является весьма распространенным явление, когда люди из-за отсутствия связей с коллегами погружаются в эмоциональную яму. Об этом в беседе с Banki.loans сообщила психолог Наталья Наумова.

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По словам спикера, из-за коронавирусной инфекции и перехода на дистанционный режим многие люди начали испытывать чувство одиночества.

«Разумеется, есть много фрилансеров, которые и так работают удаленно и получают заказы. Но такие люди как раз в зоне риска, так как отсутствие прямой и живой коммуникации с коллегами и другими людьми усиливает состояние одиночества. Особенно остро переживают эти чувства люди с экстравертным типом личности», - сообщила Наумова.

Психолог уточнила, что длительная работа в, казалось бы, комфортной среде должна приносить сплошное удовольствие, однако, это не так.

«Даже самые интровертные личности нуждаются в социализации и связи с людьми. Если нет никакой обратной связи, то у человека быстро могут обостриться все психологические проблемы. Не исключено развитие или дебют депрессивных фрагментов. А это уже очень серьезные диагнозы», - уточнила собеседница издания.

Наумова акцентировала, что в случае развития подобных явлений нужно непременно менять место работы и переходить на очную форму труда. Если же таких вариантов нет, тогда можно наладить живую коммуникацию с коллегами, с которыми приходится общаться заочно, добавила эксперт.

Согласно исследованиям гарвардских ученых, сотрудники, которые при работе интенсивно не взаимодействуют с коллегами и другими людьми чаще других чувствуют себя одинокими. И это явление имеет отдельное значение – социальная смерть, говорится в статье, которую цитирует РБК.