Россиянке провели 12-часовую операцию по восстановлению челюсти по 3D-модели

В Московском областном научно-исследовательском институте (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского провели 12-часовую операцию по восстановлению челюсти по 3D-модели у девушки. Из-за болезни она не могла нормально питаться, сообщает Минздрав Подмосковья.

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28-летняя пациентка страдала ревматоидным артритом — из-за него у россиянки развились проблемы с прикусом, отсутствовал суставной отросток, и девушка не могла нормально питаться. Это привело к тому, что при росте чуть более 160 сантиметров она весила около 40 килограммов. Кроме того, у нижней челюсти не было опоры, и она начала смещаться вверх.

Целый год до операции проводилось ортодонтическое лечение. Перед хирургией была сделана 3D-модель — сканирование лица, которое совместили со снимками компьютерной томографии. Был получен полный аналог лица.

«В итоге у нас была картинка будущего лица. После этого было проведено оперативное вмешательство — верхнюю челюсть мы переместили вперед и зафиксировали в новом положении, нижняя также была поставлена в правильное положение, а взамен отсутствующих суставных отростков были установлены титановые эндопротезы. В результате мы полностью заменили два сустава», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский. Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Девушка уже выписана из стационара.

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