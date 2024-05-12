В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи

Пациент, которому впервые в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, скончался в США почти через два месяца после операции. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на госпиталь штата Массачусетс.

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«Мужчина из Массачусетса, которому первому в мире была пересажена почка свиньи, умер... Госпиталь сообщил о смерти Слэймана в субботу, спустя два месяца после того, как ему была проведена трансплантация», – говорится в сообщении вещателя.

При этом в медучреждении отметили, что признаков того, что мужчина скончался в результате операции, нет.

В марте сообщалось, что хирурги в больнице Массачусетса в Бостоне впервые в мире успешно пересадили почку от генетически модифицированной свиньи 62-летнему Ричарду Слейману, находившемуся в терминальной стадии заболевания почек. Мужчина был прооперирован за 4 часа. Отмечается, что до этого пациенту уже пересаживали донорскую почку в 2018 году, и на протяжении долгих лет он чувствовал себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи.