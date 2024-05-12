Ученые обнаружили, что искусственный подсластитель неотам может повредить кишечник

Новое исследование показало, что неотам, один из искусственных подсластителей нового поколения, способен повреждать кишечник человека и вызывать различные болезни. Статья опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

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Учёные из Университета Англии Раскин обнаружили, что неотам может напрямую повредить кишечный эпителий, вызывая гибель эпителиальных клеток, и, косвенно, повреждая здоровые кишечные бактерии. Это может привести к развитию синдрома раздражённого кишечника и сепсису.

Неотам встречается в напитках, различных пищевых продуктах и жевательных резинках. Доказано, что искусственные подсластители могут помочь в потере веса, помочь людям с непереносимостью глюкозы и диабетом 2-го типа. Однако эта новая научная работа подчёркивает необходимость дальнейших исследований токсических эффектов некоторых искусственных подсластителей, которые были разработаны совсем недавно.