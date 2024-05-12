Стоматолог Мелехова указала на первые симптомы рака полости рта

Стоматологические проблемы, такие как ксеростомия и стоматит, являются распространенными и могут вызывать значительные неудобства. Причины повышенной сухости рта и язвочек в рту могут быть разнообразными, включая внешние факторы, такие как климат и внутренние состояния, например, стрессы или дефицит витаминов, пишет aif.ru.

Лечение таких проблем требует комплексного подхода, включая использование специальных средств для увлажнения рта и правильного ухода.

Стоматологические заболевания, такие как стоматит, также требуют профессионального вмешательства для определения причины и правильного лечения, включая применение антибактериальных и антисептических препаратов.