Чеснок и другие народные средства от клещей
Начиная с мая, всем любителям отдыха на природе приходится задумываться над тем, как бороться с неприятным соседством — клещами. Опытный садовод Виктор Еременко рассказал, какие народные средства могут помочь отпугнуть паразитов, если вы не успели заехать за профессиональным средством по дороге на дачу.
Деготь
Клещи просто не терпят запаха березового дегтя. Конечно, портить одежду чистым дегтем не стоит. Виктор:
«Я уже много лет использую раствор дегтя. Просто заливаете 500 граммов дегтя литром воды. Он настоится и вы обработаете одежду».
Естественно, наш эксперт не рекомендует использовать средство на одежде, которую вы используете вне дачи, на выход, а вот для выезда в лес раствор будет незаменимым. Кстати, такой раствор помогает не только отпугнуть клещей, но и комаров с мошками.
Яблоки
Еще одно суперсредство против клещей — яблоки в любом виде. Наш эксперт уверен, что паразиты просто не выносят запаха яблок. Виктор:
«Вы не встретите клещей рядом с яблонями или там, где яблоки осыпались». Разомните плоды, чтобы они дали сок, и протрите кожу и, по желанию, одежду.
Чеснок и лук
Эффективное натуральное средство, однако вам может не понравиться запах, который, к сожалению, будет напрягать не только клещей, но и вас. Виктор:
«Я использую чеснок или лук только в крайних случаях, клещей ни разу не подцепил при использовании».
Если нет других вариантов, придется смириться с резким ароматом.