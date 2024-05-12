Чеснок и другие народные средства от клещей

Начиная с мая, всем любителям отдыха на природе приходится задумываться над тем, как бороться с неприятным соседством — клещами. Опытный садовод Виктор Еременко рассказал, какие народные средства могут помочь отпугнуть паразитов, если вы не успели заехать за профессиональным средством по дороге на дачу.

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Деготь

Клещи просто не терпят запаха березового дегтя. Конечно, портить одежду чистым дегтем не стоит. Виктор:

«Я уже много лет использую раствор дегтя. Просто заливаете 500 граммов дегтя литром воды. Он настоится и вы обработаете одежду».

Естественно, наш эксперт не рекомендует использовать средство на одежде, которую вы используете вне дачи, на выход, а вот для выезда в лес раствор будет незаменимым. Кстати, такой раствор помогает не только отпугнуть клещей, но и комаров с мошками.

Яблоки

Еще одно суперсредство против клещей — яблоки в любом виде. Наш эксперт уверен, что паразиты просто не выносят запаха яблок. Виктор:

«Вы не встретите клещей рядом с яблонями или там, где яблоки осыпались». Разомните плоды, чтобы они дали сок, и протрите кожу и, по желанию, одежду.

Чеснок и лук

Эффективное натуральное средство, однако вам может не понравиться запах, который, к сожалению, будет напрягать не только клещей, но и вас. Виктор:

«Я использую чеснок или лук только в крайних случаях, клещей ни разу не подцепил при использовании».

Если нет других вариантов, придется смириться с резким ароматом.