Семи граммов оливкового масла в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от деменции на 28%. Это удалось выяснить благодаря исследованию, длившемуся 28 лет.

Международная группа ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США), Чжэцзянского (Китай) и Копенгагенского (Дания) университетов провела исследование с участием 92 383 человек. Среди респондентов было 60 582 женщины, а средний возраст составил 56,4 года. В начале работы – в 1990 году – ни у кого из них не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

За годы исследования 4751 человек умер от деменции. У тех, кто употреблял чайную ложку оливкового масла в день (около семи граммов), вероятность смерти от нейродегенеративного заболевания оказалась ниже на 28%. Другие масла – растительные или сливочные – такого эффекта не давали.

Оливковое масло благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и других соединений с антиоксидантными свойствами, таких как витамин Е и полифенолы, может оказывать противовоспалительное и нейропротекторное действия, объяснили ученые.

Авторы проекта отметили, что исследование велось путем простого наблюдения за жизнью участников, поэтому прямо официально связать оливковое масло и снижение риска смерти от деменции пока невозможно, говорится в материале журнала Jama Network Open.

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