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Какие таблетки нельзя пить, перед тем как есть за руль? Полный список

Российским водителям напомнили, какие лекарства нельзя принимать за рулём. Список таких препаратов внушительный. Причём входят в него не только сильнодействующие препараты, которые продаются только по рецепту, но и на первый взгляд безобидные обезболивающие и жаропонижающие. Депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал полный перечень препаратов, которые под запретом для водителей.

Какие таблетки нельзя пить, перед тем как есть за руль?
© unsplash

Лекарства, за которые водителей могут лишить прав

В списке «запрещёнки» для водителей многие препараты, которые есть почти в любой в домашней аптечке:

  • Лекарства от аллергии, вызывающие сонливость и потерю внимания: «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст»;
  • Лекарства от кашля и простуды с кодеином и фенилэфрином: «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт»;
  • Жаропонижающие при простуде, в составе которых фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн»;
  • Обезболивающие, в которых присутствует кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин (алкотестер может показать положительный результат): «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгин»;
  • Спазмальгетики с фенобарбиталом и кодеином: «Тетралгин», «Андипал»;
  • Седативные препараты с фенобарбиталом в составе: «Валидол», «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин».

Полный список лекарств, которые нельзя принимать, если вы за рулём, можно скачать тут.

Как быстро определить, что лекарство нельзя за рулём

Иногда достаточно просто прочитать список побочных эффектов к препарату, который собираетесь принять. По словам дерматолога Александры Филевой, точно не надо садиться за руль, если принятое лекарство вызывает:

  • Сонливость;
  • Головокружение;
  • Тошноту;
  • Снижение концентрации и заторможенность;
  • Затуманенность зрения.

С какими ещё лекарствами нужно быть осторожными

Опасны для водителей:

  • Снотворные;
  • Противоаллергические средства;
  • Антидепрессанты;
  • Миорелаксанты;
  • Обезболивающие с кодеином;
  • Антигипертензивные средства.

Какие БАДы нельзя водителям

Запрещены добавки, в которых есть:

  • Мята;
  • Душица;
  • Пустырник;
  • Валериана;
  • Хмель и другие растения.
Болезни и лекарства
Александра Филева
Ярослав Нилов
Госдума
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