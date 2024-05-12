Какие таблетки нельзя пить, перед тем как есть за руль? Полный список
Российским водителям напомнили, какие лекарства нельзя принимать за рулём. Список таких препаратов внушительный. Причём входят в него не только сильнодействующие препараты, которые продаются только по рецепту, но и на первый взгляд безобидные обезболивающие и жаропонижающие. Депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал полный перечень препаратов, которые под запретом для водителей.
Лекарства, за которые водителей могут лишить прав
В списке «запрещёнки» для водителей многие препараты, которые есть почти в любой в домашней аптечке:
- Лекарства от аллергии, вызывающие сонливость и потерю внимания: «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст»;
- Лекарства от кашля и простуды с кодеином и фенилэфрином: «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт»;
- Жаропонижающие при простуде, в составе которых фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн»;
- Обезболивающие, в которых присутствует кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин (алкотестер может показать положительный результат): «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгин»;
- Спазмальгетики с фенобарбиталом и кодеином: «Тетралгин», «Андипал»;
- Седативные препараты с фенобарбиталом в составе: «Валидол», «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин».
Полный список лекарств, которые нельзя принимать, если вы за рулём, можно скачать тут.
Как быстро определить, что лекарство нельзя за рулём
Иногда достаточно просто прочитать список побочных эффектов к препарату, который собираетесь принять. По словам дерматолога Александры Филевой, точно не надо садиться за руль, если принятое лекарство вызывает:
- Сонливость;
- Головокружение;
- Тошноту;
- Снижение концентрации и заторможенность;
- Затуманенность зрения.
С какими ещё лекарствами нужно быть осторожными
Опасны для водителей:
- Снотворные;
- Противоаллергические средства;
- Антидепрессанты;
- Миорелаксанты;
- Обезболивающие с кодеином;
- Антигипертензивные средства.
Какие БАДы нельзя водителям
Запрещены добавки, в которых есть:
- Мята;
- Душица;
- Пустырник;
- Валериана;
- Хмель и другие растения.