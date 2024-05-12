Какие таблетки нельзя пить, перед тем как есть за руль?

Российским водителям напомнили, какие лекарства нельзя принимать за рулём. Список таких препаратов внушительный. Причём входят в него не только сильнодействующие препараты, которые продаются только по рецепту, но и на первый взгляд безобидные обезболивающие и жаропонижающие. Депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал полный перечень препаратов, которые под запретом для водителей.

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Лекарства, за которые водителей могут лишить прав

В списке «запрещёнки» для водителей многие препараты, которые есть почти в любой в домашней аптечке:

Лекарства от аллергии, вызывающие сонливость и потерю внимания: «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст»;

Лекарства от кашля и простуды с кодеином и фенилэфрином: «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт»;

Жаропонижающие при простуде, в составе которых фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин: «Терафлю», «Фервекс», «Форейн»;

Обезболивающие, в которых присутствует кодеина фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин (алкотестер может показать положительный результат): «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгин»;

Спазмальгетики с фенобарбиталом и кодеином: «Тетралгин», «Андипал»;

Седативные препараты с фенобарбиталом в составе: «Валидол», «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин».

Полный список лекарств, которые нельзя принимать, если вы за рулём, можно скачать тут.

Как быстро определить, что лекарство нельзя за рулём

Иногда достаточно просто прочитать список побочных эффектов к препарату, который собираетесь принять. По словам дерматолога Александры Филевой, точно не надо садиться за руль, если принятое лекарство вызывает:

Сонливость;

Головокружение;

Тошноту;

Снижение концентрации и заторможенность;

Затуманенность зрения.

С какими ещё лекарствами нужно быть осторожными

Опасны для водителей:

Снотворные;

Противоаллергические средства;

Антидепрессанты;

Миорелаксанты;

Обезболивающие с кодеином;

Антигипертензивные средства.

Какие БАДы нельзя водителям

Запрещены добавки, в которых есть: