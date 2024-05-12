Врач рассказал, как оценить индивидуальный риск развития инсульта

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Риски развития этого состояния можно оценить самостоятельно при помощи специального калькулятора, рассказала «Газете.Ru» заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Елена Сурская.

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«Существуют шкалы, которые позволяют оценить индивидуальный риск развития инсульта (в процентах) на ближайшие 10 лет и сравнить его со средне популяционным риском на тот же период. Самая известная — Фрамингемская шкала, в которой собраны шесть наиболее важных факторов риска. Этот тест можно найти и пройти самостоятельно, а затем в случае неудовлетворительного результата обратиться к врачу», – рассказала специалист.

По ее словам, факторами риска инсульта являются малоподвижный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, вредные привычки, депрессия, частые стрессы. Людям, имеющим факторы риска развития инсульта, стоит модифицировать свой образ жизни и один или два раза в год посещать врача.

«Причинами инсультами чаще всего являются заболевания, связанные с поражением сосудов. Это атеросклероз, гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, инфаркт миокарда. Есть и более редкие причины. Это, например, васкулиты, при которых наблюдается воспаление и разрушение сосудистых стенок, нарушение свертываемости крови», – рассказала невролог.

Подробнее о том, какие бывают последствия после инсульта, можно ли его спрогнозировать, почему причины инсульта у мужчин и женщин различаются, а также о том, как сегодня в России проводят реабилитацию – в интервью Сурской «Газете.Ru».

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