Назван фактор риска возникновения колоректального рака

Ожирение и высокий рост назвали факторами риска заболевания колоректальным раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, сообщает Health.

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Учёные проанализировали данные 329 тысяч британцев. Их распределили по четырём группам, учитывая сочетание роста и веса, и оценили их риск развития колоректального рака в каждой из них. Оказалось, что высокие люди с излишним жиром на животе заболевают на 12% чаще, женщины из этой группы — на 18% чаще, приводит данные «Газета.ru». В 10% оценили риск рака у страдающих от ожирения. В остальных группах лишний вес лишь незначительно увеличивал риск.

Изменить телосложение диетой нельзя, однако сохранить здоровье помогут ограничение алкоголя и отказ от курения, двигательная активность, отсутствие стресса, здоровый сон. В рацион следует включить больше цельнозерновых и бобовых и ограничить потребление красного и обработанного мяса (колбас, сосисок).

Ранее учёные Великобритании выяснили, что неприятный запах изо рта может быть симптомом рака.