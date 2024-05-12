Найден фактор, позволяющий отсрочить деменцию

Исследования показывают, что злоупотребление спиртным увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Деменцию поможет отсрочить полный отказ от алкоголя.

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Спирт повреждает нервные клетки мозга, пояснила «Газета.ru», и его объём уменьшается, в результате орган не может работать полноценно.

Названы и другие факторы профилактики болезни Альцгеймера. Следует снижать стресс, правильно питаться, отказаться от курения. Чтобы сохранить ясный ум на долгие годы, нужно вести активную жизнь и постоянно нагружать и тренировать мозг, контролировать артериальное давление, уровень холестерина и вес.

Ранее учёные доказали, что ложка оливкового масла в день спасает от деменции.