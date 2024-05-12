Рязанские врачи спасли младенца, у которого почти не было шансов на выживание

В Рязани спасли ребенка с пятипроцентным шансом на выживание. Об этом сообщили в официальной группе рязанского областного перинатального центра во «ВКонтакте».

© unsplash

Сообщается, что ребенок появился на свет в начале весны на 26 неделе беременности с весом всего 930 грамм. Врачи детской реанимации помогали малышу дышать при помощи искусственной вентиляции легких.

За время лечения отделение реанимации боролось с рядом жизнеугрожающих осложнений, включая дыхательную недостаточность, врожденную пневмонию, бронхолегочную дисплазию, анемию и другие.

Хотя состояние ребенка улучшалось, он столкнулся с некротическим энтероколитом — серьезным осложнением, связанным с разрывом стенки кишки и выходом содержимого в брюшную полость.

«Данное осложнение, опять-таки, связанное с крайней незрелостью органов и систем, у таких детишек, сопровождается в 95% случаев самым трагичным исходом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на помощь специалистам вызвали врача-хирурга областной детской клинической больницы Олега Ларькина который провел сложную операцию по удалению пораженной части кишечника и очистке брюшной полости. После операции ребенок восстанавливался.

Ребенок провел в перинатальном центре 58 дней, его вес увеличился до 1630 грамм. Ребенка перевели для реабилитации в РОДКБ.