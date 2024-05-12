В Японии в 2030 году стартует продажа препарата для роста зубов для пациентов с адентией

По данным газеты The Mainichi, исследователи хотят понять эффективность лекарства. Инновационное средство является первым стимулятором роста для возобновления роста зубов в мире.

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Испытывать его будут на людях с врожденным отсутствием зубов. Препарат нейтрализует белок USAG-1, задача которого блокировка развития молочных или постоянных зубов. Данная патология есть у 1% населения Земли.

На первом этапе лекарство будут принимать здоровые мужчины, у которых нет одного заднего зуба. Период наблюдения - сентябрь 2024 года по август 2025 года. При подтверждении эффективности лекарство станут принимать дети в возрасте от 2 до 7 лет. Согласно задумке разработчиков препарат поможет тем, у кого нет 4 и более зубов.

Появление лекарство в свободном доступе ожидают в 2030 году.

Ведущий исследователь Катсу Такахаши заявил, что со временем новинка пригодится и тем, кто лишился зубов в результате травм или удаления.

Ранее стало известно, что в Подмосковье девушка потеряла способность жевать пищу.