У «Оземпика» нашли новую серьезную побочку, воздействующую на психику

Daily Mail: семаглутид в составе «Оземпика» может вызвать психоз. «Оземпик» — это препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Он помогает контролировать уровень глюкозы в крови и нормализовать вес. Последнее сделало это лекарство популярным среди тех, кто хочет похудеть. Но оказалось, что у ключевого компонента в составе «Оземпика» и другого препарата для лечения ожирения «Вегови», есть опасные побочные эффекты.

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Что известно о новой побочке

На фоне приёма «Оземпика» и «Вегови» как минимум у двух пациентов развился психоз, сообщили на недавнем собрании Американской психиатрической ассоциации.

У 42-летней женщины с ожирением появились галлюцинации. Она представляла, что мертва, и даже пыталась покончить с собой.

А 72-летний мужчина вдруг решил, что его соседи умерли и начал с маниакальным упорством убираться в доме.

В связи с этим врачи предполагают, что оба этих препарата могут вызывать серьёзные психические расстройства, сообщила Daily Mail.

Что сказано в инструкции

В инструкции к «Оземпику» и «Вегови» нет предупреждений о возможном обострении депрессии или противопоказаний для людей с биполярным расстройством. В то же время «Вегови» содержит предупреждение о возможном суицидальном поведении.

С учётом того, что «Оземпик» принимают во всему миру, а в США — каждый восьмой житель, то в зоне риска находится не один миллион людей. Врачи пока не знают, почему появилось такое побочное действие, но не исключают, что в инструкцию добавят новые предупреждения.

Ранее «Секрет» рассказывал о другой неожиданной побочке от «Оземпика». Женщины на фоне приёма препарата чаще беременели.