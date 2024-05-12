Невролог перечислил симптомы, которые появляются перед инсультом

Невролог Бехер: онемение конечностей и проблемы с речью — предвестники инсульта. Инсульт — это серьёзная патология, которая может обернуться инвалидностью или даже летальным исходом. Благо что болезнь можно предотвратить или хотя бы распознать по первым признакам. Тогда шансов, что всё обойдётся без серьёзных последствий, будет больше. Расскажем об этих тревожных звоночках.

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Причины инсульта

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Причиной может быть или закупорка сосуда, или его разрыв. В первом случае развивается инфаркт мозга, а во втором — геморрагический инсульт, рассказала aif.ru врач-невролог, заведующая отделением специализированной помощи в научно-клиническом центре № 2 Мария Бехер.

Главный фактор риска и в том, и в другом случае — артериальная гипертензия, то есть повышенное давление. Так что своевременный контроль за давлением снизит риски инсульта.

Также рука об руку вместе с этим заболеванием идут лишний вес, малоподвижный образ жизни, болезни сердца и сосудов.

Предвестники инсульта

По словам эксперта, первыми тревожными симптомами, которые говорят о предынсультном состоянии, могут быть:

Кратковременное онемение или слабость в руке или ноге;

Нарушение речи;

Асимметрия лица;

Кратковременные эпизоды головокружения (особенно если подскочило давление и появились проблемы с координацией);

Острая головная боль, особенно локальная;

Нарушение зрения (двоение, пятна или точки перед глазами);

Нарушение или потеря сознания.

Все эти симптомы могут указывать на кратковременное нарушение мозгового кровообращения. Даже если они проходят без последствий, рекомендуется обратиться к врачу.

О том, как помочь восстановиться близкому после инсульта, «Секрет» подробно объяснил в этом материале.