Вилочковая железа может являться причиной постоянной усталости

Хирург Нефёдов: проблемы с тимусом могут вызвать мышечную слабость. Вилочковая железа (тимус) — это орган, расположенный в верхней части грудной клетки. Он отвечает за формирование иммунитета у совсем маленьких детей и за рост всего организма. Своего максимума орган достигает к периоду полового созревания, а потом постепенно уменьшается до едва заметных размеров. Неправильное развитие тимуса может грозить серьёзными патологиями.

© unsplash

Проблемы из-за тимуса

Патологические изменения в вилочковой железе приводят к тому, что она начинает вырабатывать антитела, нарушающие передачу импульса от мозга к мышцам. В результате развивается миастения — хроническое поражение нервов и мышц. Эта болезнь сопровождается мышечной утомляемостью и слабостью.

Как проявляется миастения

Появляется чувство бессилия, усталости, проблемы с дыханием и глотанием. Человеку может быть сложно подняться со стула, поднять вверх руку или даже моргнуть, рассказал «Газете.Ru» торакальный хирург — онколог Андрей Нефёдов. Так что если подобный симптом вы заметили у себя, то визит к врачу откладывать не стоит.

Нефёдов уточнил, что проблемы с тимусом могут дать о себе знать при выходе из наркоза. Человек сначала приходит в сознание, а потом снова уходит в состояние сонливости или вовсе перестаёт дышать. То есть использование стандартных миорелаксантов для таких пациентов может быть опасным.

Рак тимуса

Это редкое заболевание, но вилочковая железа тоже может стать местом развития опухолей. При онкологии орган увеличивается в размере, появляется боль в груди и трудности с дыханием. Важна ранняя диагностика, поскольку операция на ранних стадиях, как правило, помогает избавиться от болезни.

Здесь «Секрет» назвал ещё шесть опасных диагнозов, за которыми скрывается хроническая усталость.