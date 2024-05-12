Причины метеоризма. Когда стоит обращаться к врачу?

Гастроэнтеролог Громова: если метеоризму сопутствует диарея, нужно идти к врачу. Газы часто дают о себе знать, если вы едите много капусты или бобовых. Влиять на метеоризм могут и другие продукты. Но дело не всегда в питании. Порой газы могут беспокоить и при некоторых заболеваниях. Рассказываем, как понять, когда проблема в рационе, а когда — нет.

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Газы — это нормально

Газы — это абсолютно нормальное явление, если оно не доставляет человеку дискомфорта, объяснила врач-гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» Ксения Громова. Обычно их не настолько много, чтобы они привлекали внимание человека.

Эксперт объяснила, что часть газов выходит с отрыжкой, часть всасывается, а основная масса выделяется через прямую кишку. Избыточное газообразование называют метеоризмом. Он может быть вызван разными факторами.

Почему возникают газы

Питание

Чаще всего всему виной еда. Те же бобовые содержат неперевариваемые пищевые волокна, которые могут провоцировать метеоризм. Это же относится и к спарже, брокколи, брюссельской, белокочанной и цветной капусте.

Среди фруктов в списке тех, что могут вызвать газы, — виноград, сливы, персики, яблоки и груши. Триггеры метеоризма — это фруктоза и сорбитол, которые содержатся в пище. Они плохо поддаются перевариванию и могут раздражать слизистую тонкой и толстой кишки.

И не забывайте про газировку.

Другие причины

У людей с дефицитом фермента лактазы, который отвечает за расщепление лактозы (молочного сахара), метеоризм появляется после употребления молочных продуктов, уточнила врач.

В то же время газы могут возникать при некоторых неполадках в организме:

Дисбалансе кишечной микробиоты (при приёме антибиотиков);

Болезнях ЖКТ (гастрите, дуодените, панкреатите, колите, синдроме раздражённого кишечника);

Паразитарных инфекциях;

Онкологии.

Как понять, что нужно к врачу

Если метеоризм мучает на постоянной основе, то, очевидно, проблема не в питании. К медикам обязательно нужно идти, если помимо газов вас мучают ещё и другие симптомы:

Боли в животе;

Нарушения стула — запор или диарея;

Непереносимость пищи, которая ранее не вызывала проблем;

Резкое изменение массы тела.

Как уже сказано, метеоризм может указывать даже на рак кишечника. О том, как ещё симптомы могут указывать на эту болезнь, рассказали здесь.