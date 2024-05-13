Терапевт раскрыла последствия приема аналогов лекарств

Пациенты нередко интересуются возможностью замены назначенного лекарства на аналог, однако такие действия не всегда могут дать положительный эффект, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова. По словам медика, в аналогах могут быть отличные от назначенного препарата составляющие.

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Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства. Кроме того, реакции на составляющие могут быть разными у каждого, особенно если у пациента есть аллергии или он принимает другие лекарства, — уточнила специалист.

Эндокринолог уточнила, что врач учитывает возможность появления побочных эффектов для организма, а также аллергических реакций при назначении препарата. Без консультаций со специалистом не стоит менять лекарство. Врачи рассчитывают конкретные потребности пациента и его медицинскую историю. Квасова также обратила внимание на то, что аналог может привести не только к замедлению лечения, но и к обострению заболевания. А при раке или сердечно-сосудистых заболеваниях такие действия могут стать опасными для жизни.

Синоптики ранее предупредили, что в период с 13 по 19 мая будет наблюдаться неустойчивая геомагнитная обстановка. Она может привести к тому, что метеозависимые люди могут испытывать слабость, головокружение и резкое изменение артериального давления. Им стоит подготовиться к возможности ухудшения самочувствия и носить с собой аптечку с выписанными специалистами лекарствами.