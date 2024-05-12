Грипп H9N2 у летучих мышей заражает легкие человека и способен привести к масштабной пандемии

По данным Nature, группа ученых из США, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и КНР изучала природу вируса гриппа H9N2. Исследователи выяснили, что вирус обошел иммунитет и успешно заразил клетки легких. Данные получены в ходе опытов над мышами.

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Напомним, что вирус гриппа A (H9N2) впервые выявили у египетских летучих мышей в 2017 году, аналогичная инфекция была обнаружена и у фруктовых летучих мышей в Южной Африке. Это говорит о масштабном распространении заболевания на африканском континенте.

Вирус передается воздушно-капельным и прямым контактным путем к хорькам и индюкам. Также известно, что болезнь активно развивается в тканях легких мышей и человека.

Впереди у ученых изучение людей и животных с целью выяснения пандемического потенциала A (H9N2).

Ранее специалист предупредила об опасности самолечения антибиотиками.