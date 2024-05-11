Какие заболевания вызывают боль в пояснице

Боль в пояснице может быть связана с опущением почек или поликистозом яичников. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Если боль в пояснице не связана с проблемами с позвоночником или мышцами, причиной может быть поликистоз яичников. При этом заболевании уплотняется оболочка яичника, из-за чего созревшие фолликулы не могут выйти в маточные трубы, объяснил врач.

Также боль в пояснице вызывают опущение почки или матки и мочекаменная болезнь. А если человеку как будто что-то мешает в районе поясницы, это может быть признаком спаечной болезни, например, после операции или при воспалительных процессах органов малого таза.

Ионов добавил, что при боли в пояснице можно принять спазмолитики (препараты, снимающие спазм), но нельзя делать массаж. Определить причину боли может только специалист. Некоторые заболевания требуют экстренной операции, поэтому нужно сразу найти причину боли и лечить заболевание, а не его симптомы.