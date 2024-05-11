Найден способ снизить риск летального исхода при сердечной недостаточности

Вакцинация против COVID-19 связана с меньшей вероятностью заражения, госпитализации из-за сердечной недостаточности или летального исхода по любой причине. Об этом сообщает Европейское общество кардиологов (ESC).

Исследователи проанализировали информацию о 147 тысячах пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Половина из них была вакцинирована (получены минимум две дозы вакцины), а половина не была вакцинирована (получена одна доза вакцины или не было вакцинации вообще).

Средний срок наблюдения составил шесть месяцев. Вакцинация была связана со снижением риска летального исхода от всех причин на 82% снижением риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности на 47%, снижением риска заражения COVID-199 на 13% по сравнению с отсутствием вакцинации.

Также у вакцинированных реже происходили инсульты и инфаркты.