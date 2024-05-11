Перечислены опасные причины головной боли во время секса или оргазма

При боли в голове во время секса или оргазма нужно обратиться к врачу, чтобы исключить инсульт, порок сердца и патологию сосудов. Об этом сообщает The Conversation.

Первичная головная боль, связанная с сексуальной активностью (ПГБССА) возникает во время сексуальной активности, чаще всего непосредственно перед оргазмом или в его процессе. Она может длиться от одной минуты до суток, но иногда растягивается до трех дней. Это состояние в разы чаще встречается у мужчин и характерно для людей с гипертонией, мигренью, сужением вен или частыми головными болями, особенно вызванными кашлем или физической нагрузкой.

Другая опасность при сексе — инсульт, который характерен для людей с открытым овальным окном. При этом пороке сердца сохраняется отверстие в межпредсердной перегородке. Исследования показывают, что сильный смех у таких пациентов тоже может привести к инсульту.

Недавний анализ 16 случаев инсульта во время полового акта показал, что в 13 случаях пациентами были мужчинами, а средний возраст составил 50 лет. У трети была гипертония, а у двух пациентов была артериовенозная мальформация, то есть патологическое сообщение между венами и артериями.

Головная боль во время секса требует обращения к врачу: могут понадобиться лекарства против гипертонии, переход к более пассивной роли во время секса или даже воздержание.